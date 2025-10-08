All' asta la Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi

Il modello Evoluzione Martini 5, appartenuto al cantautore di Zocca, verrà battuto all'asta in Belgio il 10 ottobre. Un modello raro, l'unico non numerato e di colore nero. 68.535 km all'attivo e un prezzo d'asta che oscilla tra i 120 e i 180mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

asta lancia delta hfLancia Delta HF Integrale Martini di Vasco Rossi in vendita: ecco quanto vale - All'asta una rara Lancia Delta HF Integrale 'Martini Speciale' del 1992, unico esemplare nero, appartenuta a una celebrità della musica. Come scrive auto.everyeye.it

asta lancia delta hfPrezzo folle per questa Lancia Delta Integrale, è unica come il mito che l’ha guidata: all’asta si sveneranno, fan impazziti solo a vederla - L'asta sarà una vera battaglia, è appartenuta ad un mito assoluto. reportmotori.it scrive

