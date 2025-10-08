All' asta la Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi

Il modello Evoluzione Martini 5, appartenuto al cantautore di Zocca, verrà battuto all'asta in Belgio il 10 ottobre. Un modello raro, l'unico non numerato e di colore nero. 68.535 km all'attivo e un prezzo d'asta che oscilla tra i 120 e i 180mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - All'asta la Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi

