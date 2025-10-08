Allarme truffa a Gerenzano | finti tecnici tentano il raggiro
Ancora tentate truffe: falsi addetti nelle case di Gerenzano. Nella mattinata di oggi 8 ottobre alcuni residenti di via Manzoni hanno segnalato alla polizia locale la presenza di un uomo che si spacciava per addetto alla manutenzione degli impianti domestici. Con la scusa di controllare filtri e sistemi di climatizzazione, cercava di entrare nelle abitazioni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: allarme - truffa
