Allarme truffa a Gerenzano | finti tecnici tentano il raggiro

Ilnotiziario.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora tentate truffe: falsi addetti nelle case di Gerenzano. Nella mattinata di oggi 8 ottobre alcuni residenti di via Manzoni hanno segnalato alla polizia locale la presenza di un uomo che si spacciava per addetto alla manutenzione degli impianti domestici. Con la scusa di controllare filtri e sistemi di climatizzazione, cercava di entrare nelle abitazioni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allarme - truffa

Email personalizzate provenienti da utenti verificati con tanto di badge, è allarme per la nuova truffa

Si fingono corrieri e rubano i pacchi: nuova truffa nei negozi, Federmoda lancia l’allarme

Una nuova truffa viaggia via sms: l'allarme dell'AslTo3, come comportarsi e cosa non fare

allarme truffa gerenzano fintiAllarme truffa a Gerenzano: finti tecnici tentano il raggiro - Nella mattinata di oggi 8 ottobre alcuni residenti di via Manzoni hanno segnalato alla ... Si legge su ilnotiziario.net

Truffa delle multe, occhio alla nuova tecnica: contravvenzioni per eccesso di velocità inviate via mail o sms - Dopo i finti avvisi lasciati sui parabrezza delle auto, la polizia locale segnala un nuovo raggiro che corre via e- Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Truffa Gerenzano Finti