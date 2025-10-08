Allarme Garisenda rilevata rotazione positiva | Serve cautela

Bologna, 8 ottobre 2025 - E' stata rilevata una rotazione positiva della Garisenda a seguito dei lavori preparatori del cantiere. A spiegarlo, in serata, è il Comune di Bologna con una nota. E domani 9 ottobre una delegazione di tecnici al Ministero illustrerà i rilievi per poi condividere i prossimi passi. Si procederà quindi a un aggiornamento del cronoprogramma, che rifletta le nuove esigenze emerse. L’amministrazione riferisce che “le operazioni di cantiere propedeutiche all’arrivo dei tralicci di Pisa, i sistemi di controllo e monitoraggio attivi sulla torre hanno rilevato una rotazione della Garisenda verso Via Zamboni più marcata rispetto alla deformazione attesa per effetto della temperatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

