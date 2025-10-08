Allarme antisemitismo in Italia | 733 casi in un anno Piantedosi rafforza i controlli e promette tolleranza zero

“Dal 7 ottobre 2023 ad oggi, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, operante presso il ministero dell’Interno, ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto.” Con queste parole il  ministro dell’Interno Matteo Piantedosi  ha risposto durante il  question time alla Camera, illustrando i dati più recenti relativi all’aumento degli episodi di odio antisemita in Italia dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas. Il ministro ha spiegato che, rispetto agli anni precedenti,  il numero di segnalazioni è cresciuto in modo esponenziale, confermando un trend che rispecchia l’allarme già lanciato dalle comunità ebraiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

