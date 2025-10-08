Alla Università Vanvitelli presentato il progetto MACORESI- Maternità Consapevole Responsabile e Sicura

Presentato al Rettorato dell’Università Vanvitelli il progetto MACORESI, iniziativa di cooperazione internazionale per la tutela della salute materna in Tanzania, in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm e finanziata dal Ministero degli Esteri e dall’AICS.. Si è aperto ieri presso il Rettorato dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” l’evento “ L’impegno delle istituzioni nel percorso materno-infantile in Africa “, momento di confronto che ha visto la presentazione ufficiale del progetto MACORESI – Maternità Consapevole, Responsabile e Sicura come deterrente della fistola ostetrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it