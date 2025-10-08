Alla scoperta di Silvarium | il futuro secondo Marco Grosso

Venerdì 10 ottobre alle ore 17.30, la Libreria Edison di Arezzo, in Via Risorgimento 31, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Marco Grosso, giornalista e scrittore, dal titolo “Silvarium”. Ambientato nell’anno 2175, il libro conduce il lettore in una Terra prosciugata e sull’orlo del collasso, dove la speranza dell’umanità è riposta in una misteriosa risorsa leggendaria: il Silvarium. La dottoressa Anaya Kumar, inviata in un deserto remoto per trovarlo, si ritroverà al centro di una trama che intreccia scienza, mito e destino cosmico. Tra creature luminose, custodi meccanici e verità sepolte nel cuore del pianeta, la protagonista scoprirà che la salvezza del mondo passa attraverso il coraggio di abbracciare l’ignoto. 🔗 Leggi su Lortica.it

