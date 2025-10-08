Alla scoperta di Lucera Capitale della Cultura 2025 | viaggio nella terra dove storia e leggenda si intrecciano

Chissà che aspetto magnifico doveva avere quando il suo skyline era solcato da minareti e cupole di moschee, e nel suo centro ci si poteva imbattere in un harem o in un serraglio! Proprio qui a Lucera, Federico II concentrò infatti quegli arabi che in Sicilia creavano disordini, che divennero motore dell’economia locale e furono talmente fedeli alla corona sveva da costituire la guardia del Corpo reale. Ai francesi e soprattutto al papato quest’isola saracena non dovette piacere più di tanto, per cui i mussulmani furono liquidati in breve tempo. Ecco perché la città conserva due splendidi monumenti gotici, piuttosto rari nel resto della regione che presentano elementi in romanico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

