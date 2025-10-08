Alla scoperta di Lucera Capitale della Cultura 2025 | viaggio nella terra dove storia e leggenda si intrecciano
Chissà che aspetto magnifico doveva avere quando il suo skyline era solcato da minareti e cupole di moschee, e nel suo centro ci si poteva imbattere in un harem o in un serraglio! Proprio qui a Lucera, Federico II concentrò infatti quegli arabi che in Sicilia creavano disordini, che divennero motore dell’economia locale e furono talmente fedeli alla corona sveva da costituire la guardia del Corpo reale. Ai francesi e soprattutto al papato quest’isola saracena non dovette piacere più di tanto, per cui i mussulmani furono liquidati in breve tempo. Ecco perché la città conserva due splendidi monumenti gotici, piuttosto rari nel resto della regione che presentano elementi in romanico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: scoperta - lucera
Ristrutturazioni edilizie: scoperta la truffa da 2,5 milioni su una persona defunta, commercialista di Lucera nei guai
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Club per l' UNESCO, in collaborazione con l'ArcheoClub, sezione "Minerva" di Lucera, ha organizzato l'escursione storica, artistica e architettonica alla scoperta del santo di Lucera, San Francesco Antoni - facebook.com Vai su Facebook
Lucera, capitale della cultura pugliese 2025, accende una fine estate di arte, teatro e festival - Non chiamateli provinciali e soprattutto non parlategli dei francesi: che siano angioini o napoleonici cambia poco. Scrive corriere.it
Lucera capitale pugliese della cultura - La città federiciana, Capitale della Cultura della Puglia per il 2025, dall'inizio di marzo ha organizzato grandi eventi a cui ... Secondo rainews.it