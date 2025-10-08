Alla scoperta dei luoghi in cui giocare in città | torna Ludo Orienteering

L’evento è un "grande gioco" realizzato da una rete di soggetti organizzati del territorio con capofila l’associazione Lucertola Ludens in compartecipazione con il Comune. Lo scopo è quello di invitare le famiglie a uscire di casa, percorrere le strade della città in bicicletta e scoprire luoghi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tour sui Florio: viaggio storico nel centro di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia

Gran Tour di Ferragosto alla scoperta del gossip e dei luoghi segreti di Perugia

Palermo sotto le stelle: visita guidata serale alla scoperta dei luoghi più iconici della città

Mercoledì alle 21 su Siena TV un viaggio speciale alla scoperta di Siena e dei suoi luoghi rigenerati con l’ultima tappa di “Passi d’Arte! Cammini narrati in luoghi rigenerati”, l’iniziativa culturale promossa da Fondazione Mps per celebrare i 30 anni dalla sua co - facebook.com Vai su Facebook

Un itinerario alla scoperta dei luoghi amati dal poeta Lord Byron, fortemente legato a #Ravenna, partendo dal museo a lui dedicato, fino ad arrivare alla pinete di San Vitale e Classe #myRavenna - X Vai su X

Quinta edizione della Ludo Orienteering - Lo scopo dell’evento è quello di invitare le famiglie a uscire di casa, percorrere le strade della città in bicicletta e scoprire luoghi e ritagli di ambienti cittadini in cui giocare in sicurezza. Come scrive ravennaedintorni.it

Tutti i segreti di Rovella: dalla terza squadra di Milano a Lazio e Italia, alla scoperta dei luoghi in cui è cresciuto - Il centro sportivo Kennedy si trova in via Alessio Olivieri, poco più di due chilometri in linea d’aria con lo stadio di San Siro, quartiere Baggio e non c’è alcun collegamento, esclusa ... corrieredellosport.it scrive