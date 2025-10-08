Alla scoperta dei luoghi in cui giocare in città | torna Ludo Orienteering

L’evento è un "grande gioco" realizzato da una rete di soggetti organizzati del territorio con capofila l’associazione Lucertola Ludens in compartecipazione con il Comune. Lo scopo è quello di invitare le famiglie a uscire di casa, percorrere le strade della città in bicicletta e scoprire luoghi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Quinta edizione della Ludo Orienteering - Lo scopo dell'evento è quello di invitare le famiglie a uscire di casa, percorrere le strade della città in bicicletta e scoprire luoghi e ritagli di ambienti cittadini in cui giocare in sicurezza.

