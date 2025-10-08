Alla sbarra i baby killer di Mattia l’accusa chiede 24 anni a testa
Istanbul (Turchia), 8 ottobre 2025 – Tutti i quattro imputati insieme. Nello stesso momento. Nella stessa aula. Nel tribunale di Istanbul dove nei giorni scorsi si è tenuta la quinta udienza per il processo agli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef misanese Andrea, aggredito e ucciso con cinque coltellate scagliate in un mercatino sulla sponda asiatica del Bosforo da alcuni coetanei, il 24 gennaio scorso. Un’udienza al termine della quale nei confronti di tutti i quattro minorenni imputati al completo è tuonata la richiesta del massimo della pena da parte del pubblico ministero, per le accuse di omicidio e concorso nell’assassinio di Mattia Minguzzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
