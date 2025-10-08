Alla primaria Rodari Gemellaggio e panchina nel segno della pace
Un gemellaggio per la pace, tra una scuola italiana e un villaggio israelo-palestinese. Un progetto carico di significato, soprattutto in questi tempi difficili, in cui la guerra continua a dividere popoli e coscienze. Oggi alla scuola primaria Gianni Rodari di San Giorgio su Legnano, verrà presentata un’iniziativa che guarda invece all’incontro, al dialogo e alla speranza. Nel corso della mattinata, Giulia Ceccutti, referente dell’associazione italiana Amici di Wahat al-Salam – Neve Shalom, incontrerà gli alunni delle classi IV e V per raccontare il progetto di gemellaggio con il villaggio israelo-palestinese Wahat al-Salam – Neve Shalom, il cui nome significa appunto "Oasi della Pace". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Prosegue il progetto "Volley School per Alba" dedicato alle scuole del nostro territorio in collaborazione con L'Alba Volley ASD. Oggi eravamo presso la Scuola primaria "Gianni Rodari" Alba dove gli alunni di 2° elementare hanno potuto avvicinarsi a questo m
