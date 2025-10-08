Un gemellaggio per la pace, tra una scuola italiana e un villaggio israelo-palestinese. Un progetto carico di significato, soprattutto in questi tempi difficili, in cui la guerra continua a dividere popoli e coscienze. Oggi alla scuola primaria Gianni Rodari di San Giorgio su Legnano, verrà presentata un’iniziativa che guarda invece all’incontro, al dialogo e alla speranza. Nel corso della mattinata, Giulia Ceccutti, referente dell’associazione italiana Amici di Wahat al-Salam – Neve Shalom, incontrerà gli alunni delle classi IV e V per raccontare il progetto di gemellaggio con il villaggio israelo-palestinese Wahat al-Salam – Neve Shalom, il cui nome significa appunto "Oasi della Pace". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla primaria Rodari. Gemellaggio e panchina nel segno della pace