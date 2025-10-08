Alla prima di New York Bruce Springsteen ha elogiato con grande ironia Jeremy Allen White che lo interpreta nel biopic Liberami dal nulla
È bastata una battuta per far capire perché Bruce Springsteen è e resta The Boss. All’Alice Tully Hall durante il New York Film Festival, il cantante 76enne si è presentato alla proiezione di Springsteen: Liberami dal Nulla, il biopic che racconta un momento cruciale della sua carriera. E lo ha fatto nel modo più springsteeniano possibile: con quell’autoironia che lo rende umano quanto le sue canzoni. Sul palco, davanti al cast, alla troupe e ai tanti che hanno pagato il biglietto del Festival per poter assistere alla proiezione speciale, il cantautore più amato degli Stati Uniti, ha ringraziato tutti con calore genuino. 🔗 Leggi su Amica.it
Bruce Springsteen scherza con Jeremy Allen White: «È una versione più attraente di me» - Alla prima di New York, Bruce Springsteen ha elogiato (con grande ironia) Jeremy Allen White che lo interpreta nel biopic "Liberami dal nulla" ... Scrive amica.it
Bruce Springsteen alla prima del biopic: “L'America continua a essere una terra di speranza e sogni” - Il Boss ha reso omaggio al regista e al cast di “Springsteen: liberami dal nulla” presentato in anteprima al New York Film Festival. Riporta msn.com