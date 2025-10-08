Alla nonna sfugge di mano il passeggino col nipote il bimbo finisce nel fiume | è dramma

Momenti di terrore martedì 7 settembre a Torino, lungo il fiume Dora Riparia, dove un tragico incidente ha coinvolto un neonato di appena tre mesi. Il piccolo è caduto nel fiume insieme al suo passeggino dopo che la carrozzina è sfuggita di mano alla nonna, precipitando per circa tre metri sull’argine in cemento all’altezza di lungo Dora Firenze, proprio di fronte al Campus universitario Luigi Einaudi. La tragedia si è consumata in pochi istanti. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava spingendo il passeggino lungo la passerella pedonale di corso Verona quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha iniziato a muoversi da solo lungo il pendio che costeggia il marciapiede. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

