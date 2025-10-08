Alla nonna scivola la carrozzina di mano neonato precipita nel fiume a Torino | salvato da alcuni studenti

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un neonato è scivolato per circa 3 metri nel fiume a Torino. Il passeggino sul quale si trovava è infatti scivolato di mano alla nonna, finendo a tutta velocità sull'argine del corso d'acqua. I primi a intervenire sono stati degli studenti universitari, che hanno allertato i soccorsi. Il piccolo è stato ricoverato con un grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

