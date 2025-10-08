Alla Festa del Cinema di Roma 2025 torna il Premio Cesare Zavattini | tra memoria e futuro del cinema d’archivio

In occasione della Festa del Cinema di Roma 2025, torna uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla memoria audiovisiva e alla sperimentazione cinematografica: il Premio Cesare Zavattini, riconoscimento unico nel panorama nazionale per la sua capacità di coniugare formazione, produzione e valorizzazione degli archivi audiovisivi, promuovendo l’uso creativo del repertorio nella realizzazione di nuovi film. L’incontro “Tra memoria e futuro: il cinema d’archivio secondo il Premio Zavattini”. L’incontro pubblico, dal titolo “Tra memoria e futuro: il cinema d’archivio secondo il Premio Zavattini”, si terrà domenica 19 ottobre alle ore 16:30 presso lo spazio Roma Lazio Film Commission all’interno dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Alla Festa del Cinema di Roma 2025 torna il Premio Cesare Zavattini: tra memoria e futuro del cinema d’archivio

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

Dopo la presentazione alla prossima Festa del Cinema di Roma, il film uscirà nelle sale il 27-28-29 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma conduttrice della cerimonia - Sarà la conduttrice e deejay a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della Capitale dedicata al cinema ... Riporta vanityfair.it

Festa del Cinema di Roma 2025: la 20ª edizione, tra memoria e innovazione, dal 15 al 26 ottobre - Dal 15 al 26 ottobre 2025, sedici giorni di cinema, tra storie, proiezioni, celebrazioni e premi: è quanto promette la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Si legge su lagone.it