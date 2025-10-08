alla faccia della causa bernini contestata dai pro pal a siena al grido di vaffa e a suon di slogan mentre accoglie gli studenti di gaza video

Quattro scalmanati, un manipolo di scappati da casa o un gruppo dalle poche idee ma ben confuse: difficile racchiudere in una definizione netta e riassuntiva il gruppuscolo di studenti che ieri, in stridente contraddizione con la causa pro-Pal che rilanciano dalle piazze ai luoghi accademici, ha accolto tra fischi e parolacce il ministro dell’Università Anna Maria Bernini che, nell’ ateneo di Siena, si apprestava a ricevere gli studenti di Gaza muniti di una borsa di studio che li ha portati a studiare nella facoltà della Toscana. Detto, fatto: una trentina di persone, con tanto di kefiah al collo e striscioni in pugno, hanno trasformato per pochi e vergognosi momenti un luogo deputato al confronto e all’accoglienza, nel teatro di una scena di ignobile estremismo, gettando una ulteriore, inquietante ombra, sul livello in cui versa il dibattito politico in Italia in questo momento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

