alla collezione ramo presentata la quinta milano drawing week

Milano, 8 ott. (askanews) - La Collezione Ramo ha aperto le porte del suo Archivio per presentare una selezione di disegni che dal 22 al 30 novembre 2025 saranno in dialogo con opere di artisti del disegno contemporaneo e protagonisti della quinta edizione della Milano Drawing Week, realizzata in collaborazione e con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Alla presenza di Francesco Martelli, direttore della Cittadella degli Archivi, dove si terra la mostra TIMELINE 1991-2025 dall'archivio dei disegni di Vedovamazzei e di Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, che ha colto l'occasione per ringraziare la Collezione Ramo e le gallerie e gli spazi pubblici che ospiteranno le mostre, la curatrice Irina Zucca Alessandrelli ha illustrato ad Askanews la quinta edizione della Milano Drawing Week: "La Milano Drawing Week quest'anno compie cinque anni.

