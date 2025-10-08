Alla biografia di Andrea Lo Vecchio il Premio Speciale Ginevra
GINEVRA – Dopo il successo ottenuto con il “Premio Emotion” alla 17ª edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica, la biografia “A modo mio. Basta un attimo”, scritta da Giancarlo Colaprete e dedicata all’indimenticato autore, musicista e produttore Andrea Lo Vecchio, conquista anche la Svizzera. Sabato 4 ottobre, nel prestigioso contesto del Switzerland Literary Prize, svoltosi al Lux Art House di Massagno – Lugano, l’opera si è aggiudicata il Premio Speciale Ginevra nella sezione “Saggistica edita”, tra centinaia di titoli giunti da ogni parte del mondo. Il Premio Switzerland Literary Prize, giunto alla sua quinta edizione, è promosso dall’Associazione Culturale Pegasus, guidata dal presidente Roberto Sarra, che segue oltre 18mila autori provenienti da 21 Paesi e organizza ogni anno cinque premi letterari internazionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
