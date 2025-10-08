Alla Avis Run Montecatini Terme a fare festa sono Maggini e Carli

Con la perfetta organizzazione messa in campo dalla Montecatini Marathon, e con la collaborazione del gruppo Avis locale, si è corsa l’edizione numero nove della gara podistica ‘ Avis Run Montecatini Terme ’ sulla distanza di km 10 per i competitivi e di km 5 per i partecipanti alla ludico motoria. La vittoria assoluta è andata al livornese della Sempre di Corsa Livorno Andrea Maggini che sul traguardo precede di 1’09’’ Riccardo Pintus (Virtus Atletica Lucca) e di 1’31’’ Alessandro Stefanini (Gm Antraccoli Lucca), in terza posizione. Ancora un atleta livornese sul podio più alto nella categoria veterani dove giunge primo Mariano Bardarè (Atletica Livorno) che termina in 37’23’’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Avis Run Montecatini Terme a fare festa sono Maggini e Carli

