Una voce fresca, autentica e piena di energia. La giovane cantautrice siciliana Alisia è stata ospite del podcast Unplugged Playlist, condotto da Sofìa Riccaboni, per raccontare la nascita del suo nuovo singolo “Dinamite”, scritto da Elisa Adonisi e Veronica Carotta, prodotto da Kent e registrato da Spile7. Una canzone esplosiva come l’estate. “ Dinamite parla di attrazione fisica, quella che capita a tutti durante l’estate,” racconta Alisia. “È la canzone perfetta per la fine della stagione, quando nasce quella scintilla tra due persone, in spiaggia o dopo una serata. È un’energia che esplode, per questo si chiama Dinamite. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Alisia: “Con Dinamite racconto l’attrazione che accende l’estate. La musica non si compra: si crea insieme”