Alimenti scaduti in negozio sequestrati 40kg di prodotti
Tempo di lettura: < 1 minuto Prodotti scaduti e privi di tracciabilità: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato in un negozio di alimentari di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sono stati sequestrati circa 40 kg di alimenti di vario genere, che verranno poi smaltiti come prevede la legge, mentre la titolare dell’esercizio è stata denunciata per non aver rispettato le norme igienico-sanitarie in materia di vendita e distribuzione di sostanze alimentari destinate al consumo. Al blitz realizzato dai poliziotti del Commissariato di Maddaloni ha preso parte anche il personale dell’Asl di Caserta e agenti della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: alimenti - scaduti
