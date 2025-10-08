Alimenti etnici quasi l’80% presenta ingredienti non dichiarati

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Test sui prodotti etnici destinati al consumo umano venduti in Italia hanno rivelato che quasi l’80% contiene ingredienti non dichiarati in etichetta. E addirittura in tutti i prodotti vegetali analizzati è stato rilevato Dna animale. È quanto emerge da una ricerca condotta dal FishLab del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, guidato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alimenti - etnici

Capaccio Paestum, sequestrati 1.245 chili di alimenti etnici

alimenti etnici quasi l821780Alimenti etnici: quasi l'80% presenta ingredienti non dichiarati. Uno studio Università di Pisa apre la strada a controlli più efficaci - Test sui prodotti etnici destinati al consumo umano venduti in Italia hanno rivelato che quasi l’80% contiene ingredienti non dichiarati in ... Segnala gonews.it

alimenti etnici quasi l821780Lo studio: l’80% degli alimenti etnici contiene ingredienti non dichiarati - I risultati delle analisi del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa: in tutti i campioni “vegetali” rilevato Dna animale ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alimenti Etnici Quasi L821780