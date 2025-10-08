Alimenti etnici quasi l’80% presenta ingredienti non dichiarati

(Adnkronos) – Test sui prodotti etnici destinati al consumo umano venduti in Italia hanno rivelato che quasi l’80% contiene ingredienti non dichiarati in etichetta. E addirittura in tutti i prodotti vegetali analizzati è stato rilevato Dna animale. È quanto emerge da una ricerca condotta dal FishLab del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, guidato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com