Alien Pianeta Terra | Recensione della serie creata da Noah Hawley
Abbiamo visto la prima stagione di Alien: Pianeta Terra (Alien Earth), la serie FX creata da Noah Hawley, già completamente disponibile su Disney+ nei suoi primi otto episodi. Questa la nostra recensione. Alien: Pianeta Terra è da considerarsi quale prequel del cult movie del 1979 per la regia di Ridley Scott, dove per la prima volta vedemmo il famelico essere xenomorfo. Nel cast figurano Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Lily Newmark, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adarsh Gourav e Adrian Edmondson. La serie è ambientata Nel 2120 e vede la Terra governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: alien - pianeta
Alien: Pianeta Terra | Il secondo trailer italiano dallo show Fx
Alien: Pianeta Terra | I mostri esistono nel nuovo trailer della serie
Trailer ufficiale italiano di alien: pianeta terra
Alien: Pianeta Terra e Alien: Romulus hanno segnato il ritorno del franchise di Alien sullo schermo, dopo sette anni di silenzio seguiti a Alien: Covenant di Ridley Scott. Quale dei due avete apprezzato maggiormente? La serie di Noah Hawley o il film di Fede - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo episodio di FX's Alien: Pianeta Terra è disponibile ora su #DisneyPlus. - X Vai su X
Alien - Pianeta Terra - Recensione: tra Blade Runner e Peter Pan - Forse perché il “brand” Alien si identifica in modo troppo stretto con quell’idea di mostri nello spazio, però, nella seconda parte Alien - Segnala cinefacts.it
Alien: Pianeta Terra - Recensione - Quando le (mini)serie TV sono strutturate come un film a puntate, è difficile intuirne tutto il potenziale guardando solo il pilota oppure le primissime ore dello show, cui corrisponderebbero appena p ... it.ign.com scrive