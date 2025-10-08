Alien Pianeta Terra | Recensione della serie creata da Noah Hawley

Abbiamo visto la prima stagione di Alien: Pianeta Terra (Alien Earth), la serie FX creata da Noah Hawley, già completamente disponibile su Disney+ nei suoi primi otto episodi. Questa la nostra recensione. Alien: Pianeta Terra è da considerarsi quale prequel del cult movie del 1979 per la regia di Ridley Scott, dove per la prima volta vedemmo il famelico essere xenomorfo. Nel cast figurano Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Lily Newmark, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adarsh Gourav e Adrian Edmondson. La serie è ambientata Nel 2120 e vede la Terra governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

