Alessia Orro vince subito con il Fenerbahce | mani sulla Supercoppa di Turchia rimonta imperiale contro il Vakif di Guidetti
Alessia Orro ha fatto il proprio debutto ufficiale con la maglia del Fenerbahce Istanbul, dopo le amichevoli disputate nelle ultime settimane (tra cui un paio nella sua Oristano), e ha subito festeggiato la conquista di un trofeo. Le gialloblù hanno alzato al cielo la Supercoppa di Turchia, sconfiggendo il VakifBank Istanbul per 3-2 (23-25; 21-25; 25-19; 25-18; 18-16) e mettendo le mani su questo trofeo per la sesta volta nella propria storia. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia è stata fondamentale nel sestetto di coach Marcello Abbondanza, ruggendo nella perentoria rimonta: 4 punti personali e soprattutto grande smistamento di gioco, avvalendosi della verve della schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva (25 punti) e della bomber turca Melissa Vargas (25 punti, premiata come MVP). 🔗 Leggi su Oasport.it
