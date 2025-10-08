Alessia Marcuzzi lancia la tendenza più hot dell’inverno | la gonna di pelle

Ci sono capi che non si limitano a vestire, ma dettano il ritmo delle stagioni. E questa volta, a farlo, è Alessia Marcuzzi, che con il suo ultimo look ha decretato senza mezzi termini quale sarà il must dell’ Autunno Inverno 2025 2026: la gonna in pelle. Lunga, dritta e sorprendentemente versatile, è il pezzo che tutte vogliono nell’armadio. L’occasione? La conferenza stampa milanese del suo nuovo programma targato Amazon Prime, dove la conduttrice ha sfoggiato una mise monocolore che racchiude tutto ciò che amiamo del suo stile: audacia, femminilità e quella spontaneità che la rende da sempre una delle icone più autentiche della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

