Alessandro Pessina | l’uomo che affronta il Parkinson scolpendo nel legno

Monzatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutta malattia, il Parkinson. Un uomo coraggioso che ha deciso di affrontarla a testa alta: Alessandro Pessina. Giussano, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, si prepara ad accogliere una mostra del tutto speciale: “Pess – Non chiamatemi poeta”. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandro - pessina

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Pessina L8217uomo Affronta