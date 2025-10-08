Alessandro Pessina | l’uomo che affronta il Parkinson scolpendo nel legno
Una brutta malattia, il Parkinson. Un uomo coraggioso che ha deciso di affrontarla a testa alta: Alessandro Pessina. Giussano, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, si prepara ad accogliere una mostra del tutto speciale: “Pess – Non chiamatemi poeta”. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: alessandro - pessina
October u19 Team List Double Friendlies vs Scotland Key Names: Massimo Pessina, Matteo Cocchi, Federico Nardin, Alessandro Ciardi, Federico Coletta, Alessandro Di Nunzio, Matteo Mantini, Lorenzo Bonsignori Goggi, Alessandro Crimaldi, Gui - X Vai su X
Monza-News.it. . Una serata da sogno nel cuore di Monza Per i 125 anni di Pessina, Piazza Duomo si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione con il concerto del pianista Alessandro Martire “Questo evento è un regalo che volevo fare alla nostra - facebook.com Vai su Facebook