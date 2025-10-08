Alessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto | cosa fa oggi
Alessandro Borghese è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più apprezzati d’Italia. Nel corso degli anni ha saputo trasformarsi, divenendo ben più di uno chef televisivo. Ormai rientra in quella sfera di personaggi che il pubblico ritiene quasi di famiglia. Dietro sorrisi e ironia, però, si nasconde una storia personale molto delicata. Qualcosa di cui ha avuto il coraggio di parlare in tempi recenti. La vita privata. Alessandro Borghese ha oggi 49 anni ed è sposato con Wilma Oliviero. La coppia ha costruito una splendida famiglia e proprio in funzione di questo progetto, ha spiegato lo chef, ha scelto di stabilirsi in una città. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: alessandro - borghese
“Alessandro Borghese? Sì, è mio figlio ma…”: la confessione di Barbara Bouchet sul grande chef, solo adesso è venuto tutto fuori
Menù del ristorante di alessandro borghese: prezzi cacio e pepe e gnocchetti
Alessandro Borghese: età, famiglia, carriera e curiosità sul celebre chef italiano
#GuidaTV @SkyItalia e @NOWTV_It 5 - 10 Ottobre: #Petra Terza Stagione, #AlessandroBorgheseKitchenSound https://digital-news.it/palinsesti/sky-tv/sky/9465/guida-tv-sky-e-now-5-10-ottobre-petra-terza-stagione-alessandro-borghese-kitchen-sound… #Sky - X Vai su X
Alessandro Borghese celebra il cuore dell’Abruzzo, il Gran Sasso protagonista della nuova puntata di “Quattro Ristoranti”. - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Borghese al BSMT: «Ho imparato a lavorare gratis, oggi ti danno dello schiavista. I giovani chiedono subito stipendio e giorni liberi» - Il noto podcast "Passa dal BSMT" ideato e condotto da Gianluca Gazzoli ha visto la partecipazione di Alessandro Borghese, chef italiano famoso per il programma ... Segnala ilmessaggero.it
Alessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto: cosa fa oggi - Circostanze delicate stringono il cuore dello chef televisivo, ancora oggi impossibilitato a conoscere suo figlio ... Da dilei.it