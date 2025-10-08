Alessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto | cosa fa oggi

Dilei.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Borghese è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più apprezzati d’Italia. Nel corso degli anni ha saputo trasformarsi, divenendo ben più di uno chef televisivo. Ormai rientra in quella sfera di personaggi che il pubblico ritiene quasi di famiglia. Dietro sorrisi e ironia, però, si nasconde una storia personale molto delicata. Qualcosa di cui ha avuto il coraggio di parlare in tempi recenti. La vita privata. Alessandro Borghese ha oggi 49 anni ed è sposato con Wilma Oliviero. La coppia ha costruito una splendida famiglia e proprio in funzione di questo progetto, ha spiegato lo chef, ha scelto di stabilirsi in una città. 🔗 Leggi su Dilei.it

alessandro borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto cosa fa oggi

© Dilei.it - Alessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto: cosa fa oggi

In questa notizia si parla di: alessandro - borghese

“Alessandro Borghese? Sì, è mio figlio ma…”: la confessione di Barbara Bouchet sul grande chef, solo adesso è venuto tutto fuori

Menù del ristorante di alessandro borghese: prezzi cacio e pepe e gnocchetti

Alessandro Borghese: età, famiglia, carriera e curiosità sul celebre chef italiano

alessandro borghese torna parlareAlessandro Borghese al BSMT: «Ho imparato a lavorare gratis, oggi ti danno dello schiavista. I giovani chiedono subito stipendio e giorni liberi» - Il noto podcast "Passa dal BSMT" ideato e condotto da Gianluca Gazzoli ha visto la partecipazione di Alessandro Borghese, chef italiano famoso per il programma ... Segnala ilmessaggero.it

alessandro borghese torna parlareAlessandro Borghese torna a parlare del figlio mai conosciuto: cosa fa oggi - Circostanze delicate stringono il cuore dello chef televisivo, ancora oggi impossibilitato a conoscere suo figlio ... Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Borghese Torna Parlare