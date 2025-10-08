Alessandro Borghese sbarca in Abruzzo | viaggio tra i paesaggi e i piatti locali

Chietitoday.it | 8 ott 2025

Pecora alla callara, agnello alla brace, sagne e fagioli e l’inconfondibile oro rosso, lo zafferano d’Abruzzo: questo e molto altro ha assaggiato chef Alessandro Borghese, uno dei volti più amati in televisione, che ora ha scelto proprio la nostra regione dopo la tappa a Taranto per il noto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

