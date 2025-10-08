Alessandro Borghese polemiche per la frase sul figlio 19enne mai conosciuto | Sono un superpapà responsabile – Il video
«Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto». Lo chef Alessandro Borghese, conduttore del format 4 Ristoranti, ha parlato del figlio mai incontrato al podcast Passa dal BSMT. Intervistato da Gianluca Gazzoli, Borghese ha spiegato di non avere un rapporto con il figlio, nato 19 anni fa, ma di sapere cosa fa e di supportarlo anche economicamente: «Seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita, insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù». Borghese è sposato con Wilma Oliveiro, compagna anche in affari, con cui ha avuto due figlie. Lo chef ha raccontato in varie occasioni di aver girato il mondo da giovane nelle cucine delle navi, tra cui l’Achille Lauro affondata nel 1994: «Ero a bordo, ci recuperò una petroliera. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: alessandro - borghese
“Alessandro Borghese? Sì, è mio figlio ma…”: la confessione di Barbara Bouchet sul grande chef, solo adesso è venuto tutto fuori
Menù del ristorante di alessandro borghese: prezzi cacio e pepe e gnocchetti
Alessandro Borghese: età, famiglia, carriera e curiosità sul celebre chef italiano
#GuidaTV @SkyItalia e @NOWTV_It 5 - 10 Ottobre: #Petra Terza Stagione, #AlessandroBorgheseKitchenSound https://digital-news.it/palinsesti/sky-tv/sky/9465/guida-tv-sky-e-now-5-10-ottobre-petra-terza-stagione-alessandro-borghese-kitchen-sound… #Sky - X Vai su X
Alessandro Borghese celebra il cuore dell’Abruzzo, il Gran Sasso protagonista della nuova puntata di “Quattro Ristoranti”. - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Borghese, polemiche per la frase sul figlio 19enne mai conosciuto: «Sono un superpapà responsabile» – Il video - Il figlio riconosciuto ma mai incontrato, l'aiuto a distanza: «Vive all'estero, fa il musicista. Da open.online
Lo chef Alessandro Borghese a Taranto per "Quattro ristoranti": «Non c'è cosa più divina che la cozza tarantina» - Il famoso cuoco e conduttore Alessandro Borghese è a Taranto Vecchia per girare una puntata della celebre trasmissione di Sky "Quattro Ristoranti". Si legge su msn.com