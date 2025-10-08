Alessandro Borghese polemiche per la frase sul figlio 19enne mai conosciuto | Sono un superpapà responsabile – Il video

«Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto». Lo chef Alessandro Borghese, conduttore del format 4 Ristoranti, ha parlato del figlio mai incontrato al podcast Passa dal BSMT. Intervistato da Gianluca Gazzoli, Borghese ha spiegato di non avere un rapporto con il figlio, nato 19 anni fa, ma di sapere cosa fa e di supportarlo anche economicamente: «Seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita, insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù». Borghese è sposato con Wilma Oliveiro, compagna anche in affari, con cui ha avuto due figlie. Lo chef ha raccontato in varie occasioni di aver girato il mondo da giovane nelle cucine delle navi, tra cui l’Achille Lauro affondata nel 1994: «Ero a bordo, ci recuperò una petroliera. 🔗 Leggi su Open.online