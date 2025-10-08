Alessandro Borghese | Oggi i giovani vogliono tutto e subito ai miei tempi si imparava il lavoro con gli apprendistati
Alessandro Borghese torna a parlare di lavoro e giovani. Il noto chef, infatti, diversi mesi fa era stato duramente criticato per aver affermato che i ragazzi di oggi “preferiscono il weekend con gli amici”. Tornato sull’argomento nel corso di Passa dal Bsmt, il podcast di cui è stato ospite, il cuoco è tornato sull’argomento affermando: “Ai miei tempi si imparava il lavoro con gli apprendistati. Io ho lavorato alla pari. Adesso se lo dici ti dicono che sei uno schiavista”. Sui suoi dipendendi, poi, Borghese rivela: “Io ai miei ragazzi do tredicesima, quattordicesima e welfare. Oggi i giovani vogliono tutto e subito. 🔗 Leggi su Tpi.it
