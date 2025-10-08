Alessandro Borghese | Ho un figlio che non ho mai conosciuto un errore di gioventù | VIDEO

Ospite del podcast Passa dal Bsmt, Alessandro Borghese ha ripercorso la sua vita e la sua carriera raccontando nuovamente del figlio mai conosciuto. Lo chef, infatti, ha raccontato: “Nella mia vita precedente, quella da giramondo, ho avuto un altro figlio. Un maschio, oggi ha 19 anni, ma non l’ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile: lo seguo da lontano e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù. È successo, ma l’ho scoperto tardi. Lui vive all’estero, quindi non è stato facile conciliare tutto”. Sulla possibilità di incontrarlo in futuro ha dichiarato: “Sa chi sono, gliel’hanno detto. 🔗 Leggi su Tpi.it

