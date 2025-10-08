Alessandro Borghese 4 Ristoranti compie dieci anni e riparte da Treviso
In onda domani sera. Il celebre show culinario, ormai un cult della televisione italiana, torna in chiaro su TV8 dall’8 ottobre, ogni mercoledì alle 21.30. Una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, che celebra una decade di gusto, tradizione e competizione. La nuova stagione riparte da Treviso, città dalle radici antichissime nel cuore della Pianura Padana veneta, circondata da borghi pittoreschi e attraversata da corsi d’acqua che ne esaltano il fascino. È qui che lo chef Alessandro Borghese si mette sulle tracce delle migliori cucine locali, alla ricerca del miglior ristorante “Under 40”, guidato da giovani osti e cuochi pronti a reinterpretare la tradizione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
