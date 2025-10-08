Alessandro Barbero e San Francesco | incontro a Bagno a Ripoli
Bagno a Ripoli, 8 ottobre 2025 - A Bagno a Ripoli arriva Alessandro Barbero: sarà protagonista di un incontro nel giardino della biblioteca comunale (via di Belmonte 38) a cui si prevede, data la sua notorietà, un grande afflusso di persone di tutte le età. Partendo dal suo nuovo libro dedicato a San Francesco (Editori Laterza, 2025), il professore di storia medievale incontrerà il pubblico martedì 14 ottobre alle 10. L’iniziativa è a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia la presentazione si svolgerà alla Casa del popolo di Grassina (piazza Umberto 1). L’incontro con Barbero rientra nella rassegna culturale “ Visioni d’autore ”, ideata e promossa dal Comune di Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: alessandro - barbero
Alessandro Barbero al Donizetti: presenta il suo nuovo libro dedicato a San Francesco
Alessandro Barbero torna a Bergamo con il dramma di San Francesco
Alessandro Barbero, tentativi bizzarri per dimostrare che il caldo è in aumento
Alessandro Barbero BLOG. . Alessandro Barbero parla dei tempi prima della Seconda Guerra Mondiale, quando tutti in realtà sapevano che sarebbe arrivata. Come oggi? - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì 8/10 h 18:30 Alessandro Barbero al @TeatroVerdiTS per un racconto nuovo e sorprendente della vita di Francesco d’Assisi. Ingresso libero. Prenotazione online e presso Ticket Point Trieste da sabato 4/10 h 9.00 > https://discover-trieste.it/vivi/triest - X Vai su X
San Francesco come Steve Jobs? La curiosa analogia del professor Alessandro Barbero che impazza sui social - L'importanza del look, l'influenza a livello globale, la creazione del mito e dell'icona. Come scrive startupitalia.eu
Barbero fra il Francesco dell’immaginario e quello storico - Ancora una volta lo storico Alessandro Barbero ha fatto il pienone a Novara presentando il suo ultimo saggio “San Francesco” edito da Laterza . Come scrive lavocedinovara.com