Alessandro Barbero e San Francesco | incontro a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli, 8 ottobre 2025 - A Bagno a Ripoli arriva Alessandro Barbero: sarà protagonista di un incontro nel giardino della biblioteca comunale (via di Belmonte 38) a cui si prevede, data la sua notorietà, un grande afflusso di persone di tutte le età. Partendo dal suo nuovo libro dedicato a San Francesco (Editori Laterza, 2025), il professore di storia medievale incontrerà il pubblico martedì 14 ottobre alle 10. L’iniziativa è a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia la presentazione si svolgerà alla Casa del popolo di Grassina (piazza Umberto 1). L’incontro con Barbero rientra nella rassegna culturale “ Visioni d’autore ”, ideata e promossa dal Comune di Bagno a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

