Alessandra Petronio muore in ospedale con un'emorragia al ventre a 36 anni | si indaga per omicidio colposo

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alessandra Petronio, la 36enne che ha perso la vita nell'ospedale Santa Rosa. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un?emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Tempesta, onoravi la vita»

Alessandra Petronio, chi è la giovane donna morta all'ospedale di Viterbo: lascia un figlio piccolo

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva”

alessandra petronio muore ospedaleAlessandra Petronio muore in ospedale con un’emorragia al ventre a 36 anni: si indaga per omicidio colposo - La Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alessandra Petronio, la 36enne che ha perso la vita nell'ospedale Santa Rosa ... Riporta fanpage.it

In ospedale per delle perdite, Alessandra muore così a 36 anni. Una famiglia straziata: “Cicatrice indelebile” - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque e una vita intensa tra la famiglia, il lavoro nella gelateria di proprietà e gli affetti più cari. Segnala thesocialpost.it

