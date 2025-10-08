Alessandra Petronio muore in ospedale con un'emorragia al ventre a 36 anni | si indaga per omicidio colposo

La Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alessandra Petronio, la 36enne che ha perso la vita nell'ospedale Santa Rosa. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo contro ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alessandra - petronio

Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un?emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Tempesta, onoravi la vita»

Alessandra Petronio, chi è la giovane donna morta all'ospedale di Viterbo: lascia un figlio piccolo

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva”

Alessandra Petronio è morta poche ore dopo il ricovero all’ospedale Santa Rosa di Viterbo. A soli 36 anni, era stata ricoverata per una forte emorragia al basso ventre. Poi il decesso dopo 30 ore. Sul caso ora la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per o - facebook.com Vai su Facebook

Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un emorragia al ventre: inchiesta per omicidio colposo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/inchiesta_morte_alessandra_petronio_viterbo-424897177/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Alessandra Petronio muore in ospedale con un’emorragia al ventre a 36 anni: si indaga per omicidio colposo - La Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte di Alessandra Petronio, la 36enne che ha perso la vita nell'ospedale Santa Rosa ... Riporta fanpage.it

In ospedale per delle perdite, Alessandra muore così a 36 anni. Una famiglia straziata: “Cicatrice indelebile” - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque e una vita intensa tra la famiglia, il lavoro nella gelateria di proprietà e gli affetti più cari. Segnala thesocialpost.it