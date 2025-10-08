Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un?emorragia al ventre chi era la 36enne Il fratello | Tempesta onoravi la vita

Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l?amore per i suoi cari. Alessandra Petronio è entrata in ospedale per. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un?emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Tempesta, onoravi la vita»

In questa notizia si parla di: alessandra - petronio

Alessandra Petronio, chi è la giovane donna morta all'ospedale di Viterbo: lascia un figlio piccolo

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva”

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva” | FOTO

Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un emorragia al ventre: inchiesta per omicidio colposo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/inchiesta_morte_alessandra_petronio_viterbo-424897177/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

VITERBO - Una chiesa gremita e un silenzio carico di emozione hanno accompagnato questa mattina l’ultimo saluto ad Alessandra Petronio, la 36enne scomparsa improvvisamente lo scorso 28 settembre. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Barbara, - facebook.com Vai su Facebook

Alessandra Petronio morta in ospedale dopo un’emorragia al ventre, chi era la 36enne. Il fratello: «Tempesta, onoravi la vita» - Aveva solo 36 anni, un figlio di cinque, una vita piena tra il lavoro nella gelateria di famiglia e l’amore per i suoi cari. Segnala msn.com

Alessandra Petronio morta in ospedale con una forte emorragia al basso ventre: aperta un’inchiesta - Stamattina sono stati celebrati i funerali di Alessandra Petronio, la 36enne arrivata all'ospedale Santa Rosa con una forte emorragia al basso ventre e ... Da fanpage.it