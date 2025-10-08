Alcune barche di una nuova Flotilla per Gaza intercettate dalla marina israeliana
L’8 ottobre alcune imbarcazioni di una nuova Flotilla internazionale per Gaza sono state intercettate dalla marina israeliana al largo del territorio palestinese, secondo il ministero degli esteri israeliano e la Global sumud flotilla. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
**Mo: media, 'Israele porterà attivisti Flotilla ad Ashdod, alcune barche saranno affondate'**
Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”
Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti (anche l'eurodeputata Melissa Camara), a bordo 9 italiani. - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Secondo ilmattino.it