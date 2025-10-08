Alcune barche di una nuova Flotilla per Gaza intercettate dalla marina israeliana

Internazionale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’8 ottobre alcune imbarcazioni di una nuova Flotilla internazionale per Gaza sono state intercettate dalla marina israeliana al largo del territorio palestinese, secondo il ministero degli esteri israeliano e la Global sumud flotilla. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

alcune barche di una nuova flotilla per gaza intercettate dalla marina israeliana

© Internazionale.it - Alcune barche di una nuova Flotilla per Gaza intercettate dalla marina israeliana

In questa notizia si parla di: alcune - barche

**Mo: media, 'Israele porterà attivisti Flotilla ad Ashdod, alcune barche saranno affondate'**

Flotilla, tv svela piano di Israele: “Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate”

alcune barche nuova flotillaAlcune barche di una nuova Flotilla per Gaza intercettate dalla marina israeliana - L’8 ottobre alcune imbarcazioni di una nuova Flotilla internazionale per Gaza sono state intercettate dalla marina israeliana al largo del territorio palestinese, secondo il ministero degli esteri isr ... Lo riporta internazionale.it

alcune barche nuova flotillaNuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti (anche l'eurodeputata Melissa Camara), a bordo 9 italiani. - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Alcune Barche Nuova Flotilla