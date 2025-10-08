Alcol venduto a minorenni e fuochi d' artificio nella notte | a Monza sanzioni e denunce

Monza, 8 ottobre 2025 – Alcol a minorenni. E fuochi d’artificio di notte. Si è svolto nella notte dello scorso fine settimana un servizio mirato da parte della polizia locale nelle zone più sensibili e oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Dodici gli agenti impiegati nelle attività di pattuglia, che si sono protratte dalle 21 alle 7 del mattino, con agenti in uniforme e in abiti civili. Via Bergamo, la strada della movida più nota in città, è stata come al solito al centro delle attenzioni. Ed è proprio qui che è stato sanzionato per 333 euro un locale sorpreso a somministrare alcol a minorenni, a cui si aggiunge il volume troppo alto della musica e la cosiddetta “omessa sorvegliabilità”, la norma che valuta la possibilità per le forze dell’ordine di accesso ai locali pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

