Alcara Li Fusi al via i lavori sulla Provinciale
Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada provinciale 161 e della diramazione161a, un intervento finanziato con 4,2 milioni di euro la cui esecuzione è prevista in circa 13 mesi.L'avvio dei cantieri interessa quattro tratti degradati e prevede opere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
