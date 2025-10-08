Albignasego in lacrime per la Maestra Settima anima della scuola Bonetto

C’è chi ha imparato a leggere grazie a lei, chi ancora ricorda la sua voce ferma e dolce al tempo stesso. La maestra Settima Daniela Zampieri se n’è andata a 84 anni, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva di Albignasego. Per quarant’anni ha insegnato alla scuola elementare Bonetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it