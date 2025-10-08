Alberto Stefani il giovane leghista pronto a guidare il Veneto | centrodestra compatto verso una vittoria sicura

È ufficiale: Alberto Stefani sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Veneto, in programma il 23 e 24 novembre. La scelta della coalizione segna la linea di continuità con il mandato di Luca Zaia e punta a consolidare il sostegno al centrodestra in tutta la Regione. “Per me è l’onore più grande. È il nostro momento – ha scritto Stefani sui social –. La coalizione di centrodestra può contare su una squadra forte, pronta a servire la Regione Veneto con responsabilità e coraggio. Metteremo davanti a tutto le necessità delle persone. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, ascoltando tutti, compreso chi non la pensa come me”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alberto Stefani, il giovane leghista pronto a guidare il Veneto: centrodestra compatto verso una vittoria sicura

