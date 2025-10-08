Alberto Stefani è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Veneto | Per me è l?onore più grande

VENETO - Ora è ufficiale e ad annunciarlo è stato lui stesso sui suoi canali social: Alberto Stefani è il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alberto Stefani è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Veneto: «Per me è l?onore più grande»

In questa notizia si parla di: alberto - stefani

La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente

Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»

«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO

È ormai imminente l'annuncio: sarà Alberto Stefani il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali. La decisione dovrebbe essere imminente: la fine di una telenovela durata tutta l'estate, e che arriva a solo 50 giorni dalle urne. - facebook.com Vai su Facebook

L’intervento di Alberto Stefani (Deputato e Vicesegretario federale Lega) sul palco di #Pontida25. - X Vai su X

Alberto Stefani è il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Veneto - Ora è ufficiale e ad annunciarlo è stato lui stesso sui suoi canali social: Alberto Stefani è il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali ... Si legge su ilgazzettino.it

E' Stefani il candidato del centrodestra - Così Alberto Stefani commenta l’ufficialità della sua candidatura a governatore della Regione Veneto. Segnala polesine24.it