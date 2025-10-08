Albertini | Quando prendi uno come Allegri le aspettative sono di alto livello
Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sta andando bene, forse oltre le aspettative. Ecco il giudizio di Demetrio Albertini - ex centrocampista rossonero - in merito nel corso di un'intervista per 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: albertini - prendi
"Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol" - Demetrio Albertini - facebook.com Vai su Facebook
Albertini: "Questo Modric sembra Pirlo. Ed è anche merito suo se il Milan non prende gol" - X Vai su X
"Allegri avrà la chiave per Leao: il problema è un altro. Milan, lo Scudetto..." - L'intervista esclusiva ad Albertini: "I rossoneri devono ambire sempre al massimo. tuttosport.com scrive
Demetrio Albertini: «Il Milan gioca per lo scudetto, ma serve un attaccante che faccia 20 gol» - La vita da grande ex del Milan di Demetrio Albertini, 54 anni (in rossonero 406 presenze in 15 stagioni dal 1988 al 2002 con 15 trofei vinti tra cui 3 Champions e 5 scudetti) oggi si divide con ... Secondo msn.com