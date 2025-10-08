Albertini | Nuovo San Siro è un’urgenza per Milano Doppio stadio? Ecco cosa ne penso

Inter News 24 Le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio dell’Inter. I dettagli. Demetrio Albertini ha parlato a margine di un evento a Milano del possibile nuovo stadio per Inter e Milan. NUOVI STADI IN ITALIA – Quella del cambio dei nostri stadi è un’urgenza. Lo dico con grande dispiacere perché dentro San Siro ci ho passato tante emozioni. Ma se devo pensare solo al calcio, non poteva che essere costruito uno stadio nuovo. NUOVO SAN SIRO – Pensate che io ho giocato nella Lazio e ha ancora lo stadio, nel Milan che dovrebbe cambiare lo stadio, e in club come Padova, Atletico Madrid, Barcellona e Atalanta dove lo stadio è cambiato. 🔗 Leggi su Internews24.com

