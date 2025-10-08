Albertini esalta il Milan | Rabiot colpo di mercato Modric fuoriclasse assoluto

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex regista rossonero, che ieri ha inaugurato la splendida Golden Goose Arena, un moderno centro in CityLife per gli amanti del padel (9 campi di cui 7 al chiuso più ristorante, bar e sale riunioni), ha parlato del centrocampo della sua squadre e della lotta scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

albertini esalta il milan rabiot colpo di mercato modric fuoriclasse assoluto

© Gazzetta.it - Albertini esalta il Milan: "Rabiot colpo di mercato. Modric fuoriclasse assoluto"

In questa notizia si parla di: albertini - esalta

albertini esalta milan rabiotAlbertini esalta il Milan: "Rabiot colpo di mercato. Modric fuoriclasse assoluto" - L'ex regista rossonero, che ieri ha inaugurato la splendida Golden Goose Arena, un moderno centro in CityLife per gli amanti del padel (9 campi di cui 7 al chiuso più ristorante, bar e sale riunioni), ... Scrive msn.com

Calciomercato Milan, Galeone sicuro: «Con questo acquisto i rossoneri hanno la migliore mediana del campionato». Poi esalta Modric - Calciomercato Milan, Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha esaltato l’acquisto di Adrien Rabiot da parte dei rossoneri. Da milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Albertini Esalta Milan Rabiot