Albertini | Al Milan manca un giocatore da 20 gol in campionato

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato del club rossonero in un'intervista per 'Tuttosport'. Le sue parole sull'attacco di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

