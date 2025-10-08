D i solito si comincia a novembre. I piani dettagliati per il Natale vengono finalizzati in primavera, ma le decorazioni vengono tirate fuori dalle cantine solo dopo Halloween. Invece quest’anno, re Carlo III ha deciso di fare diversamente. Nel tentativo di rimpinguare le finanze della Corona, vuole attrarre un numero di visitatori record in tutte le sue residenze e, dall’Inghilterra alla Scozia, ha dato ordine di iniziare le trasformazioni natalizie con almeno un mese di anticipo. Kate Middleton, la lezione di Natale: porta i figli a fare volontariato per i bimbi bisognosi X Il Natale di re Carlo III comincia a Buckingham Palace . 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alberi giganti, decorazioni storiche, concerti, negozi e prodotti natalizi esclusivi in vendita anche online