Albanese incontra i portuali e Salis a Genova | Bloccare i rapporti commerciali con Israele per fermare il genocidio
Boicottare, disinvestire e applicare sanzioni contro Israele: questo è ciò che Francesca Albanese chiede rispettivamente alla cittadinanza, alle aziende e alle istituzioni. “Non è un’opinione, sono le tre applicazioni pratiche del diritto internazionale. C’è un’indagine in corso con accuse pesantissime per crimini di guerra e genocidio: non intervenire per interromperli, per quanto di propria competenza, significa essere complici”. La relatrice speciale dell’Onu sui territori occupati palestinesi, a Genova, ha voluto incontrare gli studenti universitari in occupazione, dialogando con loro, e poi i portuali del Calp: “Ero in Italia in questi giorni e non me la sono sentita di andare via senza venire a porgervi il mio ringraziamento – ha detto durante un incontro a porte chiuse, a cui era presente anche ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
