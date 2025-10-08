Albanese centrodestra all’attacco della sinistra toscana in fuga | A quattro giorni dal voto la paladina pro Pal diventa scomoda

“La sinistra toscana manifesta per la pace nel mondo, ma non riesce a fare pace nemmeno con se stessa. Proprio oggi, infatti, il Consiglio comunale di Firenze ha annullato la Commissione “Pace” che si sarebbe dovuta esprimere sulla concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Il motivo? Non certo per un improvviso e inaspettato recupero di buon senso, ma più semplicemente perché domenica prossima ci sono le elezioni regionali”. Così Francesco Torselli, europarlamentare di FdI -Ecr sul corto circuito a sinistra sulla figura della osservatrice dell’Onu per i territori occupati, nuova eroina pro Pal che invita a “comprendere” i terroristi di Hamas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

