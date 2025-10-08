Si sa sempre di più sulle connessioni tra il sistema Aladdin di BlackRock, la cyber-intelligence israeliana e le reti globali di potere economico, politico e tecnologico infiltrate da Tel Aviv Sempre più osservatori internazionali stanno notando le numerose infiltrazioni israeliane nei più di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Aladdin, il software di gestione del rischio di BlackRock infiltrato da Israele: dal fondatore sionista Fink ai contatti con il Mossad