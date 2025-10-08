Al via su Nove Circo Massimo con Giannini | chi sono i primi super ospiti

In un panorama televisivo dominato dal chiacchiericcio e dai talk che gridano più che spiegare, arriva un nuovo spazio che promette di fare l'opposto: rallentare per capire. È questa la sfida di "Circo Massimo", il nuovo programma di approfondimento condotto da Massimo Giannini, in onda da mercoledì 8 ottobre alle 21.30 sul Nove e in streaming su Discovery+. Un titolo che non è casuale, ma un manifesto: il circo come metafora del dibattito pubblico contemporaneo, e "massimo" come ricerca della verità oltre le semplificazioni.

Al via su Nove Circo Massimo, Saviano e Fazio ospiti di Giannini - Il giornalista Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove con il suo programma che dà spazio ai testimoni del tempo che cambia e alla forza delle idee, per raccontare e capire il mondo che verr ... Secondo ansa.it

Circo Massimo, Giannini debutta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: ospiti e cosa vedremo - L’appuntamento è per questa sera con la prima puntata del nuovo programma di canale Nove: ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni. Si legge su libero.it