Al via su Nove Circo Massimo con Giannini | chi sono i primi super ospiti

Tvzap.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. Al via su NoveCirco Massimo” con Giannini: chi sono i primi due super ospiti – In un panorama televisivo dominato dal chiacchiericcio e dai talk che gridano più che spiegare, arriva un nuovo spazio che promette di fare l’opposto: rallentare per capire. È questa la sfida di “Circo Massimo”, il nuovo programma di approfondimento condotto da Massimo Giannini, in onda da mercoledì 8 ottobre alle 21.30 sul Nove e in streaming su Discovery+. Un titolo che non è casuale, ma un manifesto: il circo come metafora del dibattito pubblico contemporaneo, e “massimo” come ricerca della verità oltre le semplificazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

al via su nove circo massimo con giannini chi sono i primi super ospiti

© Tvzap.it - Al via su Nove “Circo Massimo” con Giannini: chi sono i primi super ospiti

In questa notizia si parla di: nove - circo

Giannini porta il suo Circo Massimo sul Nove

Massimo Giannini conduce Circo Massimo l’8 ottobre alle 21.30 su Nove: “I testimoni del tempo che cambia, l’intelligenza dei fatti e la forza delle idee”

Circo Massimo: Massimo Giannini debutta sul Nove dall’8 ottobre 2025

via nove circo massimoAl via su Nove Circo Massimo, Saviano e Fazio ospiti di Giannini - Il giornalista Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove con il suo programma che dà spazio ai testimoni del tempo che cambia e alla forza delle idee, per raccontare e capire il mondo che verr ... Secondo ansa.it

via nove circo massimoCirco Massimo, Giannini debutta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: ospiti e cosa vedremo - L’appuntamento è per questa sera con la prima puntata del nuovo programma di canale Nove: ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni. Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Via Nove Circo Massimo