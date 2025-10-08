Al via la nuova stagione del Teatro di Pernate | in scena Il tacchino
Sale il sipario sulla stagione numero 17 del Teatro Sant'Andrea di Pernate. Sabato 11 ottobre alle 21.15 in via Turbigo 8 il primo appuntamento del cartellone 2025-2026. Su tutto il territorio è la rassegna più longeva dedicata alle compagnie amatoriali. In campo lo staff di volontari che ruota. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
